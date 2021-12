Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti – 672 si in judetul Cluj – 43, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In judetele Calarasi si Satu Mare nu au fost inregistrate cazuri noi, iar in judetele Gorj si Olt – cate un caz. In Bucuresti s-au inregistrat 672 de cazuri noi, incidenta fiind de 0,62 la mia de locuitori, in crestere usoara fata de ziua precedenta, 0,61 cazuri la mia de locuitori. Situatia cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 se prezinta astfel: * Alba – 4* Arad – 23* Arges – 25* Bacau – 12* Bihor – 33* Bistrita-Nasaud…