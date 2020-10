Stiri pe aceeasi tema

- Alba, Harghita și Cluj sunt singurele județe din Romania in care rata de infectare cu coronavirus a ajuns cel puțin la 3 la mia de locuitori. Intr-o situație similara se afla și municipiul București. Județele Salaj și Harghita continua sa se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.93,…

- Grupul pentru Comunicare strategica a anuntat in ultimele 24 de ore 708 de cazuri noi de Covid-19 in Capitala. De asemenea, in județul Alba incidența cazurilor la o mie de locuitori a ajuns la 3.67, in Cluj este de 3.33, iar in Harghita de 3.28. Grupul pentru Comunicare Strategica a…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis sambata, 24 octombrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Potrivit acesteia, județul Alba ramane pe primul loc cu incidența de 3,67 (anterior 3.54), București are 3,35 (anterior 3.33), iar Cluj are 3,33 (anterior 3.18). Incidența 3…

- Rata de infectare cu coronavirus din județul Harghita a ajuns, vineri, la 3 la mia de locuitori, dupa ce joi era de 2,97. Și județele Salaj și Timiș se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.78, respectiv 2.59.In ultimele 24 de ore, județul Harghita a inregistrat 130 de cazuri noi…

- Rata de infectare cu coronavirus din județul Harghita a ajuns, vineri, 3 la mia de locuitori, dupa ce joi era de 2,97. Și județele Salaj și Timiș se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.78, respectiv 2.59.In ultimele 24 de ore, județul Harghita a inregistrat 130 de cazuri noi de…

- Municipiul București și județele Alba și Cluj au depașit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, potrivit informațiile transmise, joi, 22 octombrie, de Grupul de Comunicare...

- Bucurestiul a depasit nivelul de trei cazuri la mia de locuitori În România au fost anunțate duminica 3.920 de noi cazuri de COVID-19 în condițiile în care s-au efectuat mai puțin de 20.000 de teste. La terapie intensiva sunt acum internați 749 de pacienți, iar…

- 1.527 de infectari noi au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa 25.254 testari. Numarul cazurilor de COVID-19, confirmate in Romania a ajuns la 110.217, potrivit datelor transmise vineri, 18 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate…