- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, a anuntat ca orasul intra din nou in scenariul rosu, cu restrictiile aferente, dupa ce rata de infectare a ajuns la 3,16 la mie. Restrictiile vor fi valabile de vineri.

- Municipiul Brașov revine la scenariul roșu dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a depașit 3 la mia de locuitori.Astfel, vor fi inchise din nou cinematografele si institutiile de spectacole, iar restaurantele si cafenele vor functiona exclusiv cu terase, potrivit Ziarului BrașovMetropolitan.…

- Incidența cazurilor de SARS-COV-2 a crescut alarmant in ultimele 24 de ore. Direcția de Sanatate Publica anunța ca, astazi, rata de infectare din municipiul Brașov este de 2.95 la mia de locuitori, de la 2.65 ieri. Și in județ avem o incidența in creștere semnificativa in ultimele 24 de ore, de la 2.04…

- Rata de infectare la nivelul județului Cluj este de 2,16, în timp ce în Municipiul Cluj-Napoca incidența a scazut la 2,97 cazuri la 1.00 de locuitori și urmeaza sa se relaxeze restricțiile de mâine. În Cluj, cinci…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a decis, astazi, intrarea in scenariul galben a comunei Dolhești, avand in vedere faptul ca incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile este cuprinsa intre 1,5 și 3 la mia de locuitori, urmatoarele masuri. Restricțiile pentru…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a facut apel la populatie si la reprezentantii HoReCa, miercuri, intr-o conferinta de presa, sa respecte masurile impuse de administratie, dupa ce municipiul a intrat in ‘scenariul galben’, cu o rata de infectare 2,65 la mia de locuitori. El a spus ca masurile…

- Comuna suceveana Manastirea Humorului intra in scenariul roșu pentru doua saptamani incepand de duminica, 6 decembrie, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a depașit 3 cazuri la mia de locuitori ajungand la 3,11. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit…