- "Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a adoptat astazi Hotararea nr. 34/27.10.2020, privind constatarea depasirii incidentei cumulate de 3/1.000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile in municipiul Brasov si comuna Harman, precum si instituirea…

- Orasul Brasov intra in scenariul rosu, dupa ce rata infectarilor cu noul coronavirus a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. Elevii vor face cursruri exclusiv online, iar restaurantele se vor inschide la interior, scrie ziarul local Mytex.Marți, la nivelul județului Brașov au fost inregistrat 190…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 34/27.10.2020, privind constatarea depașirii incidenței cumulate de 3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 in ultimele 14 zile, in municipiul Brașov și comuna Harman, precum și instituirea…

- Avand in vedere datele Direcției de Sanatate Publica a Județului Cluj, conform carora rata incidenței cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, este de 2.52/1000 locuitori la nivelul județului și constatand ca in unitațile administrativ teritoriale: municipiul Cluj-Napoca, comuna…

- Toate scolile din municipiul Caracal, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori este de 3,17, vor trece in scenariul rosu timp de doua saptamani incepand de vineri, 16 octombrie, a anuntat joi seara Institutia Prefectului Olt, citata de Agerpres . Decizia desfasurarii in sistem online…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis aplicarea de restrictii in comunele Sintereag si Cetate, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, in ultimele 14 zile, rata de 1,5 infectari la mia de locuitori, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Institutia…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis, luni, ca restaurantele si cafenelele vor putea sa desfasoare activitati in interiorul cladirilor incepand de marti, dat fiind ca incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 inregistrate in judet, in ultimele 14 zile, este de 0,92/1.000…

- Autoritatile medicale au avertizat: Coreea de Sud este la un pas de un nou focar la nivel national. Aproape 200 de angajati din invatamant si studenti au fost infectati in Seul in ultimele doua saptamani.