Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de invatamant, institutiile publice si de cultura apartinand municipalitatii, iluminatul public si semaforizarea din Brasov au trecut pe consum de energie electrica verde 100%, orasul fiind, conform primarului Allen Coliban, primul municipiu care are energie 100% regenerabila pentru urmatorul…

- Toate centralele, toate unitatile de invatamant si de cultura din subordinea Primariei Brasov folosesc, de acum, energie provenita din surse regenerabile.Conform primarului Allen Coliban, municipiul Brasov este primul oras care are energie 100 regenerabila pentru urmatorul an. "De acum, brasovenii pot…

- Este vorba de unitațile școlare care au decis saptamana trecuta efectuarea de catre parinți a testelor pentru elevi. Lunea viitoare, copiii din școli și gradinițe vor fi testați, pentru prima data, prin procedura non-invaziva, fie la școala, fie acasa. Testele au fost primite in vrac de catre unitațile…

- Primaria a dat asigurari ca firma care se ocupa in acest sezon de iarna de activitatea de deszapezire in municipiu este pregatita, dispunand de materialele antiderapante necesare si aproape 90 de utilaje. Primarul Brașovului, Allen Coliban, a verificat zilele trecute modul in care operatorul de deszapezire…

- Partida dintre Romania și Islanda, programata joi, 11 noiembrie, pe stadionul Steaua din Capitala, va fi arbitrata de o brigada din Rusia, cu Sergei Karasev la centru. Pentru selecționata tricolora va fi penultimul meci din grupa J de calificare pentru Cupa Mondiala din 2022, din Qatar, ultimul joc,…

- Școala Gimnaziala Iernut se poate mandri cu faptul ca in ultimii ani toții elevii care au absolvit clasele a VIII-a au continuat studiile liceale. Cei 600 de copii care invața acum la aceasta școala au un motiv de bucurie in plus: salile lor de clasa ofera condiții care ii ajuta sa aiba performanțe…

- Este o realitate cutremuratoare ca in spitalele din Romania oxigenul este mai prețios ca aerul, și viata a mii de romani depinde in fiecare secunda de acest gaz salvator. Nu vorbim numai de cei internati la ATI sau in Unitatile de Primiri Urgente, ci si de cei care au trecut prin boala și au acum […]…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Electrica Furnizare, cel mai mare furnizor de energie electrica pentru populație din țara, confirma ca este și ea victima a fenomenului rezilierii unilaterale a contractelor de achiziție de energie electrica. De data aceasta, ar fi vorba despre contracte cu energie regenerabila…