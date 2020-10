Municipiul Brașov a obținut o finanțare nerambursabilă pentru transformarea Centrului Istoric Reprezentat prin ABMEE – Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov, Municipiul Brașov a caștigat un nou proiect cu finanțare prin programul Orizont 2020 al Comisiei Europene. Proiectul HUB-IN a fost lansat la nivel internațional la inceputul lunii octombrie. Alaturi de Municipiul Brașov, din grupul orașelor pilot fac parte: Angouleme (Franța), Belfast (Irlanda), Genova (Italia), Lisabona (Portugalia), Nicosia (Cipru), Slovenska Bistrica (Slovenia) și Utrecht (Olanda). Consorțiul proiectului se bucura de prezența mai multor specialiști și experți: ENERGY CITIES – Asociația… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Este a cincea luna de crestere consecutiva a ratei somajului, atat in zona euro,…

- In Romania erau 90 de farmacisti practicanti la 100.000 de locuitori, in anul 2018, un numar similar cu cel din Marea Britanie si superior celui inregistrat in tari precum Polonia (77), Austria (72) si Germania (66), arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare numar de farmacisti inregistrati…

- Statele membre ale Uniunii Europene au alocat in 2018 suma de 50,7 miliarde de euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, Bulgaria si Romania ocupand ultimele locuri in functie de cheltuielile pe cap de locuitor cu 11 euro respectiv 30 de euro, comparativ cu o medie de 113 euro…

- Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca va derula, in perioada imediat urmatoare, in parteneriat cu universitati de top din Europa, doua proiecte care vizeaza promovarea valorilor democratice, combaterea extremismului si mentinerea si dezvoltarea unui cadru european propice reprezentarii si…

- Potrivit datelor publicate, numarul imbolnavirilor raportate de țarile membre UE și Mare Britanie a ajuns la 1.675.022. In ceea ce privește primul loc al clasamentului, acesta este ocupat de Marea Britanie, cu 299 426 cazuri. Topul continua cu Spania, Italia, Germania, Franța, Suedia, Belgia, Olanda,…

- Cipru, Finlanda și Lituania și-au inchis granițele pentru turiștii romani Cipru. Foto: needpix.com Cipru, Finlanda și Lituania și-au închis granițele pentru turiștii români din cauza creșterii numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus în țara noastra. De asemenea,…

- Cea mai scazuta disponibilitate in spitalele din Uniunea Europeana a aparatelor de tomografie computerizata in raport cu numarul locuitorilor s-a inregistrat in 2018 in Romania, urmata de Franta, Polonia, Olanda si Slovenia, arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica. La polul opus…

- Cea mai scazuta disponibilitate in spitalele din Uniunea Europeana a aparatelor de tomografie computerizata (CT) in raport cu numarul locuitorilor s-a inregistrat in 2018 in Romania (0,8 scanere CT la 100.000 de locuitori), urmata de Franta (1,2), Polonia, Olanda si Slovenia (toate cu 1,4), arata datele…