Trei localitati din judetul Botosani aveau, duminica, indicele de infectare cu virusul SARS-CoV-2 peste 3 cazuri/1.000 de locuitori, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP). Cea mai ridica rata de infectare cu SARS-CoV-2 se inregistreaza in municipiul Botosani, unse sunt 5,49 cazuri/1.000 de locuitori, insa acest indicator este in scadere in ultimele trei zile. De asemenea, comuna Pomarla are o rata de infectare de 3,39 cazuri/1.000 de locuitori, in timp ce in comuna Mihai Eminescu sunt 3,06 persoane infectate/1.000 de locuitori. Alte 12 unitati administrativ-teritoriale,…