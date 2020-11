Municipiul Bistrița se pregătește de carantină Prefectura Bistrița-Nasaud avertizeaza ca numarul de cazuri de Covid-19 a crescut in Bistrița, motiv pentru care municipiul se apropie de masura carantinei. Conform prefecturii, municipiul „se apropie de un prag critic ce poate atrage in perioada imediat urmatoare instituirea carantinei zonale”. Marți, incidența cazurilor de COVID -19 in municipiul Bistrița era de 5,53/1000 locuitori. „Numarul cazurilor de infectari cu SARS-Cov-2 se apropie de un prag critic ce poate atrage in perioada imediat urmatoare instituirea carantinei zonale! Nerespectarea masurilor individuale de protecție este factorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

