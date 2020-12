Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Alba Iulia va iesi luni noaptea din carantina instituita in urma cu o luna, cand rata de infectare la 1.000 de locuitori era de 10,07, in prezent aceasta fiind de 5,35, potrivit unei decizii adoptate in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba,…

- Prezent la evenimentul din fața statuii poetului Andrei Mureșanu, acolo unde, decent și in liniște, a fost sarbatorita Ziua Romaniei, prefectul Stelian Dolha, a anunțat ca, joi dimineața, la ora 5.00, municipiul Bistrița va ieși din carantina. ”Este o decizie care se va lua dupa o ședința de analiza…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud a decis, luni, inceperea demersurilor pentru instituirea carantinei in orașul Bistrița, unde rata de incidența a cazurilor de Covid a depașit 9 la mia de locutori. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Bistrița-Nasaud, incidența…

- Autoritațile analizeaza posibilitatea ca Sibiul sa intre in carantina, dupa ce la nivelul municipiului rata de infectare cu coronavirus a depașit 11 la mia de locuitori. Prefectura Sibiu a anunțat ca vineri va avea loc o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Sibiu, la care va participa…

- Masura a fost luata in urma solicitarii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati, ordinul de ridicare a carantinei fiind emis de Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei.

- Guvernul Romaniei a adoptat o noua Hotarare, in ziua in care Romania s-a apropiat de 10.000 de cazuri noi de coronavirus. Conform acesteia, de luni, 9 noiembrie, toate localitațile in care rata de infectare a depașit 6 la mia de locuitori, vor intra in carantina. La Timișoara rata de infectare este…

- Incepand de marți, 3 noiembrie, municipiul Suceava și comunele Dornești, Ilișești și Ipotești intra in scenariul roșu cu restricțiile de rigoare timp de 14 zile iar comunele Fratauții Noi Frumosu și Valea Moldovei intra in scenariul galben. Acest lucru a fost stabilit in ședința extraordinara a Comitetului…

- In judetul Timis zece unitati administrativ-teritoriale au o rata de infectare mai mare de 3/1.000 de locuitori. In aceste localitati, purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile publice, iar scolile sunt inchise. La Timisoara, rata de infectare a ajuns la 2,79 la mia de locuitori.…