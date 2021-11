Municipalitatea vrea să amenajeze albiile râurilor Nicolina și Vămășoaia Suprafețele de langa cele doua cursuri de apa vor fi modernizate din punct de vedere urbanistic și arhitectural, Primaria urmand sa realizeze studii de fezabilitate/soluții in acest sens. Se va avea in vedere realizarea unei infrastructuri de agrement moderne, prin reamenajarea de parcuri, locuri de promenada, parcari, trasee pietonale și ciclistice etc. Municipalitatea urmeaza sa incheie un acord de parteneriat cu Administrația Naționala Apele Romane (prin Administrația Bazinala de Apa Prut – Barlad) pentru demararea proiectului. Documentul urmeaza a fi semnat dupa emiterea avizului favorabil… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

