Municipalitatea va face investitii importante in stadion. Un milion de lei va fi alocat doar pentru gazonul sintetic

Municipalitatea ieșeana va demara in curand modernizarea terenului sintetic al stadionului „Emil Alexandrescu”. Acesta a fost inaugurat in urma cu aproximativ 15 ani, iar de atunci nu a mai beneficiat de imbunatațiri. Suma totala alocata pentru aceste proiect este de un milion de lei, cu TVA, iar firmele care doresc sa participe la licitația de execuție a lucrarilor pot depune oferte pana pe 4 august. Criteriul de atribuire a licitației este prețul cel mai scazut, lucrarile urmand sa dureze maxim trei luni de la semnarea contractului. Lucrarile de modernizare vor consta in decopertarea gazonului…