Municipalitatea si-a dat acordul: Socep SA vrea sa extinda capacitatea de operare cereale pe Molul II

- Asociatii societatii Seaview Advertising SRL, Sorin Ionut Barbu, Geraldina Elena Neagoe, Emilian Schwartzenberg, Oana Mihaela Schwartzenberg si Carmen Antoanela Stancescu, s au intrunit pe data de 7 mai in Adunare Generala. Sorin Ionut Barbu, cu 36 din capitalul social al Seaview Advertising SRL, Geraldina…

- Primaria Constanta a emis, pe data de 19 iulie, pentru societatea Confort Urban SRL, patru autorizatii de construire care prevad reabilitarea unor strazi din cartierul Baba Novac. Este vorba despre urmatoarele acte: Autorizatia de construire nr. 874, pentru "Lucrari de construire aferente tramei stradale…

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a intrarii in Portul Constanta vor fi gata cat de curand.De ziua Marinei romane se va circula prin Poarta 1, a anuntat azi directorul general al CN APM Constanta, Dan Nicolae Tivilichi.Amintim ca, CN APMC a obtinut, pe data de 21 decembrie, de la Primaria Constanta,…

- Consiliul de Supraveghere al SOCEP SA, cu sediul in Portul Constanta, s a intrunit in sedinta si, in conformitate cu prevederile legale si statutare, a hotarat urmatoarele: Incepand cu data de 15 mai 2018, inceteaza contractul de mandat de director economic al Cameliei Nebi, precum si calitatea acesteia…

- Bogdan Rusinescu si Marian Alexandru, asociati in SC Havana Beach Trust SRL, vor amenaja un sector de plaja in Mamaia. Pe data de 15.06.2018, Primaria Constanta a emis Autorizatia de construire nr. 707, care consta in "Amenajare plaja turistica Mamaia V, subsector 5ldquo;. Havana Beach Trust SRL, in…

- Sevda Impex SRL se extinde in statiunea Mamaia. Firma pe care functioneaza un celebru magazin de bijuterii vrea sa extinda doua imobile, situate in Constanta, statiunea Mamaia. Astfel, firma Sevda Impex SRL, controlata de Anefi Erol, a solicitat si a obtinut, pe data de 15 iunie, de la Primaria Constanta,…

- SC Dojimo SRL, controlata de libanezul Al Bcherrawy Jihad, va amenaja o plaja turistica in Mamaia. Firma a obtinut, pe data de 4 iunie, de la Primaria Constanta, Autorizatia de construire nr. 628 pentru "Amenajare plaja turistica Constanta II, subsector IVldquo;. Dojimo SRL, in datele Registrului Comertului…

- Municipalitatea achizitioneaza copertina prelata pentru scena de spectacole amplasata in Piateta Perla din statiunea Mamaia. Valoarea estimata a achizitiei este de 13.000 de lei fara TVA. Caracteristici tehnice: dimensiunile copertinei prelata 221 mp inclusiv franjuri de 0,3m ; confectionata din poliplan,…