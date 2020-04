Stiri pe aceeasi tema

- O importanta societate timisoreana cu capital german s-a oferit sa acopere toate cerintele lansate de primarie pentru dezinfectanti, dar nu poate livra substantele pentru ca acestea nu sunt acreditate in Romania, desi au toate aprobarile in UE. Municipalitatea timisoreana anunta ca reia actiunea de…

- Municipalitatea timisoreana vrea sa-si asigure confirmarea deciziilor de a rade copacii din oras pe care ii considera uscati. Pentru aceasta pregateste 155.000 de lei pe care sa-i dea unui furnizor de tomograf pentru pomi In Sistemul Electronic de Achizitii Publice a fost publicata de catre Primaria…

- Calea Sagului din Timisoara ar urma sa se schimbe total in perioada urmatoare. Aici nu ne referim doar la introducerea tramvaiului, ci si la largirea la trei benzi de circulatie a unei bune parti din aceasta importanta artera a orasului. The post Primaria Timisoara pregateste modernizarea totala pentru…

- Ghidul de finanțare al proiectelor culturale care vor fi susținute in acest an cu bani de la bugetul local a fost aprobat in ultima ședința a Consiliului Local, iar saptamana viitoare va fi lansata și sesiunea propriu-zisa de finanțare, a anunțat viceprimarul Brașovului, Costel Mihai. „In Consiliul…

- Municipalitatea timisoreana isi manifesta intentia de a schimba total Calea Stan Vidrighin. Si cum totul pleaca de la liniile de tramvai, studiul de fezabilitate a fost facut pe banii Societatii de Transport Public Local Timisoara, care il doneaza primariei, institutie care, astfel, face si economie…

- In Sistemul Electronic de Licitatii Publice a fost publicat anuntul pentru reabilitarea totala a fostului Cinema Victoria. Acesta va deveni un centru cultural, cu scena extensibila, un spatiu expozitional, o cafenea si locuri pentru 200 de persoane in sala principala. Proiectul „Executia lucrarilor…

- Primaria Timisoara a lansat anuntul de licitare a contractului pentru proiectarea executia reabilitarii pentru noua kilometri de retea termica primara, respectiv 20 de kilometri de retea secundara. Vorbim despre un contract gigant, de peste 30 de milioane de euro. Firma sau grupul de firme castigatoare…

- Suma totala de 34 de milioane de lei este pregatita de Administratia Bazinala de Apa Banat pentru investitii in mai multe proiecte din raza de activitate, in cursul anului 2020. in cursul anului precedent, investitiile realizate s-au apropiat de 31 de milioane de lei, atat din surse proprii, cat si…