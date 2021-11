Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat vineri dimineața Hotararea nr. 99 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in unitațile de invațamant, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, in cadrul ședinței CNSU s-a propus ca, pentru adaptarea modalitații de desfașurare a…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența adopta prezentaHOTARARE:Art.1 - Se propune ca, pentru adaptarea modalitații de desfașurare a cursurilor din cadrul unitaților de invațamant la contextul epidemiologic actual, Ministerul Educației și Ministerul Sanatații sa modifice Ordinul comun nr. 5.338/2.015/01.11.2021 …

- In aceasta dimineata, la Compania de Transport Public din Iasi a fost declansat un protest spontan. Soferii de autobuze au refuzat sa iasa pe trasee. Acestia solicita majorari salariale. In schimb, vatmanii sunt prezenti pe traseele din municipiu. Actiunea revendicativa nu este asumata de niciun sindicat.…

- Un autobuz propulsat cu energie derivata din hidrogen a fost adus in Cluj-Napoca și va fi testat in transportul local de catre Compania de Transport Public (CTP), dupa parcurgerea procedurilor de punere in circulație. Directorul CTP, Liviu Neag susține ca autobuzul cu hidrogen constituie o noutate pentru…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anuntat instrucțiunile pentru aplicarea Ordinului nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.…

- La inceputul weekendului, dar și in seara primei zile lucratoare a saptamanii au loc cele mai multe accidente rutiere, arata statisticile Poliției Rutiere, iar peste 90% din accidentele rutiere au avut loc in condiții normale. Titi Aur, expert in conducere defensiva, a declarat pentru Digi24 ca „nu…

- N. Dumitrescu Ca urmare a unui proiect de hotarare adoptat recent de consilierii locali ploieșteni, s-a aprobat folosirea de catre elevi/studenți a terenurilor de sport, aparținand unitaților de invațamant preuniversitar din Ploiești, și in afara cursurilor. Terenurile de sport fac parte din domeniul…

- Noi masuri de siguranța in școli. Comitetul Național pentru Situații de urgența a adoptat azi Hotararea cu numarul 65. Ce detalii trebuie sa știe parinții? Masuri de siguranța in școli: detalii oficiale Comitetul Național pentru Situații de urgența a adoptat astazi, 2 septembrie, Hotararea numarul 65…