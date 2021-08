Muncitorii străini, singura soluție pentru hotelierii români Hotelierii din Romania sunt dependenți de lucratorii din afara Uniunii Europene, pentru ca au puține alternative de angajare pe piața locala a muncii. „Ne bazam tot mai mult pe muncitorii straini, pentru ca nu avem alternativa interna. Trebuie sa amintesc ca industria face eforturi de a mari veniturile: aproape fiecare proprietar a marit sau mareste […] The post Muncitorii straini, singura soluție pentru hotelierii romani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Industria hoteliera se confrunta cu probleme legate de personal. Multi dintre angajatii din HoReCa au plecat in strainatate ori s-au reprofilat, iar hotelierii din Romania se bazeaza tot mai mult pe muncitori din afara Uniunii Europene.

