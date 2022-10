Muncitorii străini, preluați de un alt angajator doar cu acordul celui care i-a adus în România Guvernul a decis in sedinta de vineri ca lucratorii straini care au un contract individual de munca (CIM) inregistrat de mai putin de un an vor putea ocupa un nou loc de munca la un alt angajator doar in baza acordului scris exprimat de angajatorul initial, dat fiind ca acesta este cel care suporta, de […] The post Muncitorii straini, preluați de un alt angajator doar cu acordul celui care i-a adus in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis in sedinta de vineri ca lucratorii straini care au un contract individual de munca (CIM) inregistrat de mai putin de un an vor putea ocupa un nou loc de munca la un alt angajator doar in baza acordului scris exprimat de angajatorul initial, dat fiind ca acesta este cel care suporta,…

- Petrom, cea mai importanta companie de petrol si gaze din Romania, poate trece sub controlul unui consortiu norvegian, care doreste sa preia nu numai 31,5% din actiunile principalului actionar al companiei romanesti, OMV, cat a anuntat in urma cu o luna Trend, ci un pachet de control de cel putin 51%,…

- Guvernul ia in calcul instituirea unui Program Rabla pentru becuri interzise de la vanzare de ani buni și care se mai gasesc, oricum, in puține gospodarii din Romania. Surse guvernamentale au precizat, joi, ca, prin noul Program Rabla, becurile cu filament din casele romanilor și din instituții ar urma…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat, marți, 30 august, la sfarșitul acestui sezon, ca vrea sa investeasca sute de mii de euro pentru promovarea Romaniei in strainatate și aducerea turiștilor straini in țara noastra. Chiar daca a ratat aceasta vara, iata ca ministrul e precaut, pregatindu-se…

- Romania va beneficia de echipamente de producere a oxigenului medical, in valoare de peste 900.000 dolari, donate de NATO, a anuntat, marti, Guvernul. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in acest sens, donatia facuta de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) statului…

- Elena Udrea, incarcerata la Penitenciarul Targsor, a transmis, duminica, ca 23.000 de deținuți au dreptul legal sa munceasca, dar nu exista interes din partea autoritaților, deși ar avea de caștigat și cei aflați la inchisoare, și penitenciarele. „Romania este a patra țara cu cel mai mic șomaj din Europa,…

- Guvernul german vrea sa modifice legea imigrației pentru a acoperi deficitul din ce in ce mai mare de pe piața muncii, arata o analiza Deutsche Welle. In acest moment, sunt disponibile locuri de munca in 148 de meserii, iar alte 122 sunt in analiza. Camera de Comerț și Industrie din Germania a anunțat…