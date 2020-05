Muncitorii români sezonieri vor pleca spre Europa cu trenuri speciale Ministerul Transporturilor pune la dispoziție trenuri speciale de calatori pentru transportul de muncitori sezonieri, inclusiv activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile, intre Romania si alte state membre ale UE. Ministerul a aprobat Procedura pentru circulatia trenurilor de calatori pentru muncitorii sezonieri, prin care sunt stabilite obligațiile care cad in sarcina fiecarei parți implicate in […] The post Muncitorii romani sezonieri vor pleca spre Europa cu trenuri speciale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, anunța ca rezultatele tratamentului cu plasma la bolnavii de coronavirus ar putea avea rezultate care inca se lasa așteptate, dar tratamentul este „promițator”. Rafila a explicat ca medicii lucreaza pe bajbaite, neavand teste care…

- Biserica Ortodoxa Romana iși dorește reluarea slujbelor religioase la care sa participe și credincioșii, in contextul expirarii starii de urgența incepand cu data de 15 mai. In acest sens, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat pentru Digi24 ca „Biserica Ortodoxa Romana,…

- Un raport al Bancii Mondiale arata ca Romania este in topul migranților care au trimis bani in țara, cu peste 7,2 miliarde de dolari in 2019. Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 de miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani…

- Epidemiologul Molnar Geza, cu o experiența profesionala de 45 de ani, vine cu un mesaj optimist in plina pandemie de COVID-19. ”Aceasta epidemie, pana acum in Romania, este in platou, evolueaza ca dintii de fierastrau. La evaluare, fata de ultima saptamana, este intr-o scadere de 10 la suta. Deci se…

- Grupul de Comunicare Strategica a efectuat o analiza a epidemiei de coronavirus, pentru saptamana care a trecut. Astfel, potrivit datelor colectate și centalizate, numarul cazurilor noi a scazut cu 10,5%, iar 42% dintre cazuri se inregistreaza in 5 județe. – Numarul de cazuri noi a scazut cu 10.5%…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a subliniat, intr-o intervenție la Digi24, ca in aceasta perioada nu incurajeaza deloc transportul muncitorilor sezonieri in Marea Britanie. Diplomatul roman a recunoscut ca a avut solicitari privind cautarea unor soluții pentru transferul muncitorilor…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, referitor la situația creata de plecarea muncitorilor sezonieri din țara, ca solicitarea a fost facuta pe cale diplomatica, dar ca nimeni nu a crezut ca vor fi chemați 2.000 de romani intr-o singura zi. Arafat a spus, la emisiunea „Marius Tuca Show”, ca plecarea…

- Comisia Europeana spune ca nu a primit, inca, un plan pentru redresarea deficitului bugetar de la autoritațile romane, avand in vedere procedura de deficit excesiv, deși ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat opusul, pe Facebook, intr-o inregistrare video. Multa lume a dorit sa știe…