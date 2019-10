Stiri pe aceeasi tema

- Grupul PSA Peugeot-Citroen a facut in luna martie a acestui an o oferta pentru o fuziune cu Alianța Fiat-Chrysler, insa la vremea respectiva producatorul italo-american a respins propunerea. Publicația americana The Wall Street Journal anunța insa miercuri ca cele doua parți au reluat negocierile și…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen a facut in luna martie a acestui an o oferta pentru o fuziune cu Alianța Fiat-Chrysler, insa la vremea respectiva producatorul italo-american a respins propunerea. Publicația americana The Wall Street Journal anunța insa miercuri ca cele doua parți au reluat negocierile și…

- Luna trecuta, Asociatia pilotilor de la British Airways (BALPA) a instiintat operatorul aerian ca in septembrie vor fi initiate trei zile de actiuni industriale, fiind prima greva declansata de pilotii BA. Dupa miscarea de protest din 9 si 10 septembrie, o alta zi in care sunt programate actiuni…

- Jeremy Corbyn, liderul opoziției din Marea Britanie, va organiza o conferința telefonica cu reprezentanți ai altor partide de opoziție, pentru a discuta despre evitarea unui Brexit fara Acord și posibilele alegeri anticipate, relateaza Reuters, conform Mediafax.Reprezentanții opoziției doresc…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, lasa in seala Parlamentului impozitarea bacsisului. Un proiect de lege care include aceasta prevedere a fost depus la Senat, ceea ce arata ca Guvernul a renuntat la a-si asuma aceasta masura. Potrivit proiectului de lege, "bacsisul este definit in vederea…

- Presa internaționala a speculat recent ca Renault și Alianța Fiat-Chrysler vor relua negocierile pentru o fuziune, iar oficialii constructorul anglo-american și-au exprimat interesul in acest sens. Cu toate acestea, Renaut a anunțat acum ca nu este interesata de o renegociere a fuziunii, intrucat principalul…

- Intr-un articolul publicat pe prima pagina a ziarului britanic Sunday Telegraph, Barnier scrie ca asa numita plasa de siguranta trebuie pastrata pentru a proteja integritatea pietei unice a UE, asigurand in acelasi timp o granita deschisa Irlandei, informeaaza agerpres.ro."Nu sunt optimist…

- În cadrul asa-numitei curse de cucerire a spatiului, Uniunea Sovietica a reusit sa lanseze pe orbita capsula spatiala Sputnik 5, pe 19 august 1960, având la bord câinii Belka si Strelka, 40 de soareci, 2 sobolani si o varietate de plante la bord. A doua zi, la întoarcerea…