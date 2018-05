Stiri pe aceeasi tema

- In Cehia, tara cu cea mai scazuta rata a somajului din Uniunea Europeana, companiile se confrunta cu o lipsa acuta de muncitori, pe care ii ispitesc cu prime si salarii mai mari. Potrivit lui Josef Stredula, seful celei mai mari unitati sindicale a tarii, acest lucru va continua pentru cativa ani, deoarece…

- Vicepremierul Viorel Ștefan spune ca Romania are a cincea cea mai mare creștere economica din UE. Precizarile acestuia vin in contextul in care INS a anunțat, marți, ca economia Romaniei a crescut, in primul trimestru din 2018, cu 4%, pe serie bruta, si cu 4,2% pe serie ajustata sezonier, comparativ…

- Trump mai acorda un ragaz de 30 de zile aliaților. Casa Alba a fost de acord sa prelungeasca pâna la 1 iunie perioada de scutire provizorie de la taxe vamale aupra importurilor de otel si aluminiu din Canada, Mexic si Uniunea Europeana, evitând o

- Primaria Sebeș a publicat salariile pe care le incaseaza angajații instituției. Așa cum era de așteptat, cel mai mult caștiga primarul, respectiv 15.438 de lei lunar. La capatul opus, cel mai mic salariu este al unui polițist local, 2.698 lei. Un portar caștiga 2.850 lei, un muncitor 3.078 lei iar un…

- Aproape 2.000 de angajați ai companiei Amazon Spania au inceput o greva de doua zile. Sindicatele denunța condițiile stricte de munca și faptul ca gigantul american vrea sa reduca salariile prin modificarea contractului colectiv.

- Uniunea Europeana a publicat vineri lista produselor pe care ar putea sa le taxeze semnificativ daca nu va fi exclusa de la aplicarea tarifelor pentru importurile de otel si aluminiu anuntate de presedintele Donald Trump, transmite Reuters.

- Producatorul de energie termica ENET Focsani a preliminat un profit brut de 870 mii in 2017 și un profit estimat de 342 mii lei pentru anul viitor. Situatia financiara buna vine dupa un an 2016 cu probleme, fiind inregistrate pierderi de peste un milion de lei. Conform bugetului pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorând avertismentele repetate ale mai multor aliati, în frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite