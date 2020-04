Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani ajunși in Germania, in ultima perioada, la munci agricole, se plang ca sunt ținuți 14 zile in carantina și fara sa fie platiți. Intr-o video postat pe contul unui roman din grupul care așteapta sa fie dus la munca se vede cum reprezentanta angajatorului, romanca, le explica compatrioților…

- Procurorii doljeni au inceput o ancheta, dupa ce mai multi functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica au dispus scoaterea din carantina a patru persoane, fara sa mai astepte rezultatul testelor pentru a vedea daca acestea sau infectate cu Covid-19. Ulterior, cele patru persoane au fost confirmate…

- Un numar de 310 dosare penale au fost intocmite, pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Politistii…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Pana in prezent, poliția a intocmit 41 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. De exemplu, Direcția de Sanatate Publica șiAeroportul din Cluj-Napoca au dispus oprirea transportului unor…

- 12 persoane care locuiesc in Sectorul 4 al Capitalei s-au ales cu dosare penale dupa ce au incalcat regimul izolarii la domiciliu. ”La data de 17.03.2020 dosarul penal nr. 2200/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art.…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a comunicat Grupul de comunicare strategica inființat la Ministerul de Interne. ”In cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea…