- Astfel, 36 de cetateni asiatici au fost imbarcati, duminica, in doua autocare pentru a fi transferati la Aeroportul Otopeni, de unde se vor imbarca in avion pentru a pleca spre Sri Lanka. „In cursul zilei de astazi, doua autocare cu 36 de cetateni srilankezi s-au pus in miscare cu destinatia Aeroport…

- Zeci de muncitori din Sri Lanka, ce au lucrat la o fabrica de confectii din municipiul Botosani si care s-au aflat in carantina institutionalizata, vor fi repatriati, a anuntat, duminica, Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit sursei citate, 36 de…

- Urmare a informațiilor aparute in spațiul public referitoare la cei peste 40 de muncitori confecționeri de la Botoșani concediați din cauza pandemiei, instituțiile statului au demarat verificari.

- Situație incerta pentru 43 de muncitori din Sri Lanka, angajați ai unei firme de textile din Botoșani. Ar fi fost concediați pentru ca au cerut sa stea in izolare dupa ce au intrat in contact cu un coleg bolnav de COVID-19.

- Situație tensionata la Botoșani, dupa ce 44 de muncitori din Sri Lanka, angajați ai unei fabrici de confecții din oraș, au fost concediati, dupa ce s-a descoperit ca șapte dintre ei erau infectati cu coronavirus.