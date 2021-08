Muncitor roman, victima unui accident de munca in Italia Un zidar roman in varsta de 31 de ani, care locuiește in Druento (Italia), a fost strivit de un zid prabușit in interiorul unui apartament in care erau in curs lucrari de renovare. Accidentul de munca a avut loc in data de 9 august. Barbatul a suferit leziuni la nivelul pieptului. La fața locului au […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

