Unul dintre supraviețuitorii exploziei de la Petromidia acuza compania ca ofera informații eronate despre starea sa de sanatate. El susține ca se deplaseaza foarte greu si ca o fractura de os nu se poate vindeca in cateva zile. "Nu știu cine ofera aceste informații, dar sunt total eronate. Eu abia ma pot ridica din pat […]