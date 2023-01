Unul dintre angajatii care lucreaza la cariera Jilt Sud afirma ca de zeci de ani minerii din Gorj sunt transportati catre cariera in camioane vechi, precum cel implicat in accidentul de marti in urma caruia au murit trei muncitori. El sustine ca tot timpul in care se afla la serviciu muncitorii din cariera se afla in pericol. „Eu sunt angajat din anul 1991 si nu am mers decat cu aceste masini. Sa nu incerce (directorul Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan – n.r.) sa gaseasca vinovati soferii… nu. Noi am cerut in ultimii ani sa vina domnul ministru sa vorbeasca cu noi, pentru ca pe noi…