Muncitor căzut într-o groapă de peste 2 metri adâncime, în București. A fost nevoie de intervenția pompierilor Un muncitor a cazut intr-o groapa adanca, de peste 2 metri, in timp ce efectua lucrari alaturi de alți colegi. Incidentul a avut loc in Sectorul 2 al Capitalei, in zona Ștefan cel Mare, unde se inlocuiau mai multe țevi. Muncitor cazut in groapa Un muncitor a cazut, accidental, intr-o groapa, intr-o zona in care […] The post Muncitor cazut intr-o groapa de peste 2 metri adancime, in București. A fost nevoie de intervenția pompierilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

