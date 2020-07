Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul german al Sanatatii si autoritatile landurilor germane au cazut de acord ca eventualele noi masuri antiepidemice sa fie implementate punctual. Printre aceste masuri se numara restrictiile de circulatie locale. "Izolarea unor zone ample din orase precum Hamburg ori Berlin, spre exemplu,…

- MAE s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in presa la data de 1 iulie, referitoare la identificarea unui focar de coronavirus in orasul Linz si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale de sanatate pentru obtinerea de informatii privind existenta unor cetateni…

- Ministerul de Externe informeaza ca in randul lucratorilor din cadrul unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Rheda-Wiedenbruck, Germania, a fost depistat un focar uriaș de coronavirus. Astfel, din cele 1300 de cazuri depistate, peste 50% dintre cei infectați sunt romani. Cu privire la…

- Presedintele FRR Alin Petrache si secretarul general Florin Matei s-au aflat intr-o vizita de lucru la Timisoara pentru a cunoaste noua conducere a echipei locale de rugby, pentru a-si arata atasamentul fata de noul antrenor al echipei, Vali Calafeteanu, dar si pentru a discuta cu autoritatile locale…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR , Adrian Oros, a spus, joi, ca un angajat al institutiei a fost diagnosticat cu infectie cu noul coronavirus, sediul MADR fiind dezinfectat."In data de 2 iunie 2020, un angajat MADR a informat, conform prevederilor legale, ca a fost diagnosticat pozitiv…

- Ambasada Romaniei la Haga a intreprins rapid demersuri pe langa autoritatile locale si pe langa reprezentantii fabricii de carne pentru a verifica daca printre persoanele testate pozitiv sunt si cetateni romani."Potrivit datelor preliminare obtinute de catre misiunea diplomatica, in cadrul…

- Un medic de pe Sectia ORL a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, iar autoritatile sanitare au demarat testarea pacientilor internati pe sectie si a personalului medical. De asemenea, a mai fost confirmat un caz pe Sectia Medicina Interna, la o asistenta.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni inca un caz de COVID 19 pentru județul Buzau. Potrivit reprezentanților Prefecturii, cazul nou cu numarul 41 nu are legatura cu focarul din cartierul Poșta ci cu o situație din județul Vrancea. Autoritațile de sanatate publica buzoiene așteapta clarificari…