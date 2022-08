Munchen, capitala sportului european Orașul bavarez gazduiește, in perioada 10-21 august, Campionatele Europene Multisport. Sub sloganul "Under one Roof", timp de 10 zile, la Munchen, vor avea loc Campionate Europene la 9 discipline sportive, respectiv atletism, canotaj, canoe, gimnastica artistica, cațarare, volei pe plaja, tenis de masa, ciclism și triatlon. La aceste intreceri vor participa și sportivi romani. Valeriu […]... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din orasul Munchen, situat in sudul Germaniei, sunt inca indecise daca vor acorda formatiei Rammstein permisiunea de a sustine in noaptea de Revelion un concert in aer liber cu aproximativ 145.000 de invitati, informeaza marti agentia DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Orașul german Munchen gazduiește, in perioada 11-21 august, Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru juniori și seniori, competiție la care Romania va participa cu 20 de sportivi. Potrivit Federației Romane de Gimnastica, la senioare vom fi reprezentati de Ana Maria Barbosu, Ioana Stanciulescu,…

- Ordinul UE privind economisirea gazelor naturale este nefondat, inaplicabil si ignora complet interesele poporului maghiar, motiv pentru care guvernul a votat impotriva adoptarii acestuia, fiind singurul stat care a votat impotriva adoptarii masurii – a declarat marti, la Bruxelles, ministrul ungar…

- Romania a ratat prezența in „sferturile" Campionatului European de baschet feminin Under 20, Divizia B, care are loc la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, terminand grupa C pe poziția a treia. Tricolorele au jucat astfel doar meciuri de clasament, pentru locurile 9-18, faza in care vineri, 15 iulie,…

- Echipele de tenis de masa ale Romaniei, alcatuite din juniorii și junioarele sub 19 ani, precum și din cadetele sub 15 ani, s-au calificat in finalele Campionatului European de la Belgrad, din Serbia. La fete, Under 19, echipa țarii noastre, avandu-le in lot pe Ioana Singeorzan, Elena Zaharia, Camelia…

- Compania romaneasca Fly Lili a inceput la jumatatea lunii mai 2022 o campanie de recrutare de insoțitori de bord, pregatindu-se pentru debutul operațiunilor aeriene. In urma cu cateva zile compania romaneasca a inceput sa recruteze insoțitori de bord, iar site-ul sau a fost actualizat și va permite…

- Festivitatea de deschidere a Transylvania Triathlon Festival 2022 a avut loc duminica, 5 iunie, in Cetatea Medievala din Targu Mureș, in prezența președintelui Federației Internaționale de Triatlon, Maria de la Soledad "Marisol" Casado Estupinan, membru al Comitetului Olimpic Internațional, a secretarului…

- Insemnarile personalitatilor din secolul al XIX-lea, datele si statisticile confirma clar: orasul de pe Bega este „fruncea“ sportului romanesc, mai ales atunci cand vorbim despre competitiile venite din Anglia, precum fotbalul si tenisul.