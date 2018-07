Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varstE de 35 de ani a fost la un pas sE ixi piardE un picior dupE ce a mers la un salon scump sE ixi facE pedichiura. Femeia, din Carolina, a ajuns la spital, dupE ce s-a confruntat cu stEri de rEu, greatE xi dureri de picioare.

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat vineri reluarea summiturilor intre presedintii american si rus si considera pozitiv faptul ca Donald Trump il invita pe Vladimir Putin in Statele Unite, relateaza AFP. ”Ma bucur de fiecare intalnire (…), atunci cand exista un dialog, mai ales intre aceste doua…

- Romania se afla pe locul 20 in lume in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de cancer, arata un raport realizat de World Life Expectancy pe baza datelor preluate de la Organizația Mondiala a Sanatații. Situația este mult mai grava atunci .cand vine vorba de barbați, țara noastra fiind pe locul…

- Depresia, maladia care te condamna sa suferi in tacere, afecteaza tot mai mulți oameni. Femeile, persoanele singure sau cele varstnice sunt cele mai predispuse la aceasta afecțiune. In cazuri severe, se poate ajunge la sinucidere. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, in țarile…

- Casa nu este singurul spațiu care se transforma ca prin minune atunci cand este insuflețit de vitalitatea florilor – chiar și biroul in care lucram are nevoie de aceste mici “stimulente” cu petale! Surprinzator, florile ar putea sa funcționeze mult mai bine decat citatele motivaționale, pentru creșterea…

- S-ar putea schimba legea pentru comercializarea medicamentelor homeopate. Pe ambalaj ar urma sa fie trecut textul "acest produs nu are efecte asupra sanatatii", conform unui proiect de lege initiat de mai multi parlamentari. Pornind de la studii recente potrivit carora produsele homeopate nu ar avea…

- Un proiect aflat in Senat propune ca medicamentele homeopate sa includa pe ambalaj o atentionare speciala prin care sa se faca stiut faptull ca acestea nu au efecte asupra sanatatii. De asemenea, atenționarea ar urma sa fie reluata in cadrul prospectului si a materialelor publicitare. Se propune introducerea…