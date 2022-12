Muncă suplimentară în zilele de sărbători: Ore libere PLĂTITE sau spor de 100% Munca suplimentara in zilele de sarbatori: Ore libere PLATITE sau spor de 100% Munca suplimentara in zilele de sarbatori: Ore libere PLATITE sau spor de 100% Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite, potrivit stipularilor din Codul muncii. O modificare ce a fost efectuata in prin OUG 117/2021 și care a modificat Legea 53/2003 – Codul muncii, la articolul 122 alin. (1) stabilește ca munca suplimentara se […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

