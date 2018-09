Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul II 2018 costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 9,3% fata de trimestrul I si de 15,6% fata de acelasi trimestru al anului anterior, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica (INS), citate…

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea firmelor romanești, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS). Cererea insuficienta…

- Numarul locurilor de munca vacante in trimestrul II din acest an a crescut cu 3.000 comparativ cu trimestrul anterior, la 61.400, a informat, ieri, Institutul National de Statistica (INS). Rata locurilor de munca vacante a fost de 1,25% in trimestrul II din acest an, in crestere cu 0,05 puncte procentuale…

- Economistul-sef al Bancii Transilvania, Andrei Radulescu, avertizeaza ca Romania se va imprumuta tot mai scump in trimestrele urmatoare, cauzele regasindu-se atat pe plan extern, cat si intern. "Curba randamentelor (ratele de dobanda la titlurile de stat, pe piata secundara, pe toate scadentele,…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63,1,% in primul trimestru al acestui an, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de trimestrul anterior, iar rata somajului s-a situat la 4,7%, valoare egala cu cea inregistrata in trimestrul anterior, conform datelor publicate…

- Romania se afla pe primul loc in Europa la cresterea costului orar cu forta de munca, cu un avans de 12,7% in primul trimestru, urmata de Letonia, cu 11,2% si Ungaria, cu 10,3%, in conditiile unei medii de 2,7% la nivelul UE si de 2% in zona euro, potrivit datelor Eurostat, biroul european de statistica.…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in primul trimestru al acestui an cu 12,72%, forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in constructii, arata…