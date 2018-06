Munca part-time in UE: Pe ce loc se afla Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar 43 de milioane persoane cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana lucrau, in anul 2017, in regim part-time, ceea ce reprezinta o cincime (19,4%) din totalul persoanelor care aveau un loc de munca in UE, arata datele Eurostat.

- Potrivit unei analize Smartree, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, Romania inregistreaza un decalaj de 5% raportat la diferențele salariale medii intre barbați și femei, fiind mult sub pragul inregistrat la nivel european. Pe de alta parte, unul dintre elementele…

- Pe de alta parte, unul dintre elementele discriminatorii in procesele de recrutare la nivel local este varsta, fapt pentru care procentajul angajatilor de peste 55 de ani este de doar 40%, spre deosebire de 55% la nivelul Uniunii Europene, potrivit unei analize realizate de Smartree. 'Constatam…

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana la incidenta accidentelor fatale la locul de munca, avand o rata de 7,5 morti la 100.000 de muncitori, cu mult peste celelalte state, potrivit datelor din 2015 publicate intr-un raport al Eurostat.

- Romania se claseaza pe locul 5 in topul tarilor din Uniunea Europeana, unde gradul de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu varste cuprinse intre 55 si 64 de ani a fost cel mai scazut in 2017, arata un raport Eurostat. Cele mai mici rate de ocupare a fortei de munca au fost inregistrate…

- Romanii se afla la coada clasamentului european in privinta banilor primiti pe ora de munca. Potrivit unui raport Eurostat dat ieri publicitatii, doar bulgarii primesc mai putin decat noi pentru o ora muncita. Cel mai bine platiți europeni sunt norvegienii, cu 51 euro pe ora, si islandezii – 42,6 euro,…

- Bulgaria si România au înregistrat în 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana. La polul opus se afla Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de Eurostat

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul patru din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de cea de 1,8% din perioada similara a anului anterior, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).