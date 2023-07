Numarul persoanelor afectate de burnout a crescut enorm in ultimii ani. „Burnout-ul trebuie identificat la timp si tratat. In caz contrar, efectele pe care le produce, atat asupra vietii personale, cat si a celei profesionale, vor fi extrem de grave” a spus dr. Ioana Silion, medic primar psihiatru si doctorand in stiinte medicale, pentru click.ro Psihiatrul a precizat ca epuizarea profesionala modifica total conduita unei persoane. „Sindromul de burnout reprezinta o modificare in sens negativ a conduitei unei persoane, a modului in care gandeste, a perceptiilor, a comportamentului sau si este…