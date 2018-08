Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au descoperit mai multe nereguli la cele doua cariere, Pesteana si Pinoasa, in care, in urma cu o saptamana, un lacatus a murit strivit de banda care transporta carbune, iar doi electricieni au suferit arsuri, dupa ce s-au electrocutat. In urma anchetei au fost aplicate…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna iunie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 337.800 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 199 controale, in urma carora…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea a desfașurat in perioada 29 - 31 mai 2018, Campania nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata și verificarea modului in care se respecta prevederile legale care reglementeaza relațiile de munca și securitatea și sanatatea in munca la angajatorii…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau in baza prevederilor legale a efectuat actiuni de control in luna mai 2018 avand ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul relatiilor de munca dupa cum urmeaza꞉

- Avand in vedere atributiile specifice ale Inspectiei Muncii stabilite atat prin lege cat si prin Programul Cadru de Actiuni al institutiei pentru anul 2018, aprobat de Inspectorul General de Stat, fiind constatate o serie de abateri in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cazul angajatorilor…

- Inspectorii de munca au identificat 14 persoane care lucrau fara forme legale, la o societate care presta lucrari de reparații in incinta unei instituții cu regim militar, unde accesul civililor este strict limitat. Societatea comerciala din municipiul Hunedoara, unde au fost identificate persoanele…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj anunța ca in concordanța cu planul de cooperare operativa pentru depistarea angajaților straini ilegali și combaterea muncii nedeclarate a strainilor in anul 2018, in colaborare cu Biroul pentru Imigrari Salaj, va desfașura in perioada 14 -20 mai, Campania de…

- Rezultatele controalelor din domeniul relatiilor de munca in luna aprilie 2018 Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau in baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea INSPECTlEI MUNCII, republicata si a HG nr. 488/2017 - cu modificarile si completarile ulterioare,…