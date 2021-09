Stiri pe aceeasi tema

- Circa 83% dintre echipele IT considera ca numarul tot mai mare de angajati care muncesc la distanta reprezinta o „bomba cu ceas” pentru posibile brese de securitate la nivelul corporatiilor, arata raportul HP Wolf Security Rebellions&Rejections.

- ​Facebook anunța o noua mutare a termenuiui de la care angajații din SUA se pot întoarce la munca. Acum, data fiind creșterea numarului de cazuri de infectare cu varianta Delta, noul termen de revenire este ianuarie 2022. Și alte companii din tehnologie au schimbat termenul de la care angajații…

- Munca de acasa le da timp angajaților sa lucreze in timpul liber sau in concediu la proiecte care sa ii ajute sa caștige mai bine. Au ajuns astfel sa-și doreasca sa devina freelanceri.

- Munca remote a schimbat percepția angajaților romani asupra activitații lor și a timpului pe care il acorda responsabilitaților profesionale, creand noi obiceiuri de lucru. Cu o limita tot mai neclara...

- Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze. In vreme ce atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de flexibilitate in ceea ce priveste libertatea angajatilor de a lucra de la distanta,…

