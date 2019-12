Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Televiziunea Publica vor avea dreptul, fara a suferi consecinte, sa refuze un ordin direct al sefilor ierarhici superiori sau sa participe la realizarea unei productii TV in cazul in care continutul acesteia este contrar legislatiei actuale sau deontologiei profesionale, invocand astfel…

- Angajatii romani cu cel mai mare scor de fericire la locul de munca sunt cei care lucreaza in industriile creative si media, dar si in domeniul bancar, iar cei mai putin fericiti cu locul lor de munca sunt activi in domenii precum ingineria si industriile de fabricare, dar si in IT, potrivit unui studiu…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri s-a intalnit marti cu sindicatele din industria de aparare pentru a purta o serie de discutii in vederea elaborarii unor strategii de actiune in viitorul apropiat, iar partile au vorbit despre problemele cu care se confrunta cele mai…

- Boala profesionala care decimeaza angajații. Legislația muncii, schimbata pentru protejarea salariaților Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru imbunatatirea cadrului organizatoric si functional in vederea depistarii precoce a cancerului profesional si a pneumoconiozelor. Legea…

- Mai putine ore de lucru nu inseamna si o productivitate mai scazuta, din contra, profitul are sanse sa creasca! Este concluzia la care a ajuns gigantul tehnologic Microsoft dupa un experiment realizat in Japonia.

- In Uniunea Europeana, in categoria de varsta 15 - 74 de ani, 230 de milioane de persoane erau angajate anul trecut, 17 milioane erau somere, iar 134 de milioane inactive din punct de vedere economic, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat) potrivit Agerpres Aproximativ…

- Țara din UE in care angajații vor sa munceasca mai mult. Milioane de oameni cer sa lucreze mai multe ore Aproximativ 4,6 milioane de germani ar fi vrut anul trecut sa aiba un loc de munca sau sa lucreze mai multe ore, a anuntat vineri Oficiul federal de Statistica (Destatis). Acest grup, cu vârsta…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj s-a autosesizat dupa articolul aparut in GdS in data de 15 octombrie 2019, cu titlul „Angajatii de la fabrica de confectii din Calafat, fara salarii de doua luni“. Unii angajati de la firma de confectii Maglierie Cristian Impex SRL au sesizat la GdS faptul…