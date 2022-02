Munca-i muncă: Angajatorii nu acordă beneficii cu ocazia Valentine’s Day Aproximativ 95% dintre angajatori nu vor organiza nimic pentru angajați cu ocazia Valentine’s Day, in ciuda faptului ca in ultima vreme aceasta zi a inceput sa fie sarbatorita mai des in Romania. Dastele au fost relevate de un sondaj realizat de una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania. De asemenea, cei mai mulți angajați romani, 97%, au spus ca angajatorii nu acorda beneficii cu aceasta ocazie, ci doar o mica parte din ei – 4%, iau in calcul sa acorde angajaților mici cadouri: zi libera sau program mai scurt, se menționeaza in sondajul BestJobs. Un cadou simbolic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

