Munca de la distanță și restricțiile au creat dezechilibre în stilul de viață (sondaj) Inceperea sezonului de concedii in primul an fara restricții determina mulți angajați romani sa iși evalueze stilul de viața din ultimii doi ani. Doar 27% dintre romani au reușit sa aiba un regim de viața sanatos in timpul pandemiei, prin menținerea activitații fizice și atenție la alimentație, și aproape 4 din 10 angajați romani spun ca au luat in greutate in ultimii doi ani, conform unui sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs. Pentru 20% dintre angajați, faptul ca nu au mai mers fizic la birou, ci și-au mutat activitatea acasa in pandemie a fost principalul factor care a contribuit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

