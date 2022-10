Munca de acasă vs. munca de la birou. Ce strategii adoptă antreprenorii In loc sa oblige oamenii sa se intoarca la birou, angajatorii au constatat ca e mai bine sa ii convinga pe angajați ca le pot oferi un loc sigur și modern unde sa se simta bine alaturi de colegi și sa se poata concentra pentru indeplinirea cat mai eficienta a sarcinilor. Iata ce strategii adopta administratorii de afaceri pentru a-și convinge angajații ca este mai bine sa se intoarca la birou. 1. Ofera angajaților un mediu de lucru modern Principalele motive pentru care angajații iși doresc sa continue sa lucreze de acasa sunt reprezentate de confort și timpul economisit in trafic. Astfel, daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

