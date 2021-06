Munca de acasă timp de până la trei zile pe săptămână pentru angajații Renault Producatorul auto Renault a incheiat vineri un acord cu sindicatele din Franta care va permite ca mii de angajati sa lucreze de acasa timp de pana la trei zile pe saptamana, transmite Reuters. Noile decizii referitoare la munca vor fi aplicate in mai multe etape, incepand din septembrie 2021, a anuntat Renault, care a adaugat ca va oferi sprijin si training in privinta muncii de la distanta. Sistemul hibrid va fi voluntar si va consta in munca de acasa timp de doua zile pe saptamana, a treia zi fiind a latitudinea managerului, a adaugat Renault. Compania anticipeaza ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

