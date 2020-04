Munca de acasa si noua realitate in care traim transforma Work Life Balance in Work Life Integration

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre acestea, 311.445 de contracte de munca suspendate erau din industria prelucratoare, 194.236 de contracte erau din comertul cu ridicata si cu amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 119.836 proveneau din industria hotelurilor si restaurantelor, arata comunicatul de la Ministerul…

- Trei din zece angajati romani lucreaza de acasa, din cauza crizei COVID-19. Ce impact are munca de la distanța asupra activitații zilnice Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa si tot atatia…

- Trei din zece angajati romani lucreaza de acasa, din cauza crizei generate de coronavirus. Ce impact are munca de la distanța asupra activitații zilnice Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa…

- Analiza: Jumatate de milion de salariati din Romania vor lucra de acasa cel putin doua luni Aproximativ 500.000 de salariati din Romania care activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau servicii financiare vor lucra cu precadere de acasa pentru o perioada…

- Se intampla in Romania și nu numai. Toți cei care pot munci de acasa au facut acest pas, in speranța ca vor stopa extinderea pandemiei de coronavirus. Experții vin cu 15 ponturi utile pentru cei care vor sa fie cat mai eficienți, scrie Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Deputatul Mircea Banias,…

- Parlamentarii PSD vor vota joi, in procedura de urgenta, un proiect de lege prin care parintii isi pot lua liber de la locul de munca pentru a sta acasa cu copiii, in situatia inchiderii temporare a scolilor. Anuntul a fost facut de liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook."Vom…

- Eurostat subliniaza ca, pe parcursul ultimului deceniu, ponderea persoanelor angajate care in mod normal lucreaza de acasa in Uniunea Europeana a ramas constanta la un nivel apropiat de 5- dintre persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani. Cu toate acestea, in aceeasi perioada, ponderea celor…