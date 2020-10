Munca de acasă, o normalitate a anului 2020 In contextul pandemiei de coronavirus foarte mulți angajați, atat din Romania cat și din strainatate, au inceput sa lucreze de acasa. Munca de acasa a devenit o normalitate pentru 80% dintre companiile globale, arata ultimul studiu al companiei de consultanta PwC. Studiul a fost realizat pe un esantion de 300 de organizatii la nivel global. Munca remote a devenit o normalitate pentru majoritatea organizatiilor globale, iar acest trend va continua si in urmatorii doi-trei ani, considera Wizrom Software, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori si integratori de software de business din Romania.„Vechiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

