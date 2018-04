Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor, prin care se propune ca persoanele condamnate la o pedeapsa de pana la 5 ani sa poata beneficia de executarea pedepsei…

- Dumitru Dragomir a povestit ca fiul și nepotul sau au avut de suferit dupa incidentele de la meciul CSA Steaua - Academia Rapid, scor 1-3, din Liga a 4-a. "Acum toți imi dau dreptate cu «legea Dragomir» (n.r. legea 4). Legea e perfecta, dar nu se respecta. Huliganii nu trebuie sa aiba acces pe stadion,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit ca trebuie evitat riscul existentei unor tarife disproportionate pentru identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan, potrivit motivarii deciziei prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor unui articol din OUG 155/2001…

- Legea privind reglementarea activitatii de telemunca a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Potrivit actului normativ, persoanele care folosesc tehnologia informatiilor si a comunicatiilor isi pot desfasura activitatea in alt spatiu decat cel organizat de…

- Monitorul Oficial al Romaniei a publicat Raportul privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta AEP la Partidul Social Democrat Organizatia Judeteana Tulcea.Redam Raportul integral:"In conformitate cu prevederile art 42 art. 1 si ale art. 44 alin 1 , 4 si 6 din Legea nr.…

- Guvernul de la Bucuresti a declansat procedura de capitalizare a Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), dupa de a adoptat o Hotarare privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei, a anuntat, vineri, operatorul national postal. “Aşteptăm publicarea…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Gaura de MILIARDE in buget:…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca Legea preventiei, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial, va oferi companiilor o mai mare libertate si va duce la dezvoltarea mediului de afaceri, potrivit Agerpres .