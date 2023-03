Stiri pe aceeasi tema

- Sase din zece companii active pe piata din Romania au bugetat, pentru 2023, mariri salariale pentru acest an, in conditiile in care, anul trecut, 73,7% au adoptat aceasta masura, releva datele celui mai recent sondaj derulat de o platforma de recrutare online.Conform eJobs, un sfert dintre respondentii…

- 1.400 de spectatori au aplaudat la finalul saptamanii regalul folcloric realizat de Laura Olteanu și invitații ei la Teatrul de Vara „Radu Beligan" Bacau, in cadrul turneului „Acasa-i Romania".Seara de sambata, 18 martie 2023, a fost o seara a bucuriei, a muzicii populare ...

- Programul de munca in Romania este de opt ore. Exista, insa, condiții de munca unde programul este redus la șase ore. De asemenea, in altle, programul poate fi de 12 ore pe zi, fara a se depași 40 de ore pe saptamana.

- Aceștia sunt atrași de salariile mai atractive, in vestul țarii noastre, fața de cele din estul Ungariei. Nu este de mirare, așadar, ca cei care locuiesc in acea zona sunt tentați sa vina sa lucreze in țara noastra, chiar daca asta inseamna sa faca zilnic naveta spre loculd e munca. Acesta este și motivul…

- Cum poat testele antidrog sa ajute la identificarea consumului de droguri si la prevenirea acestuia ? Testele antidrog la domiciliu sunt o metoda simpla, rapida si eficienta pentru identificarea consumului de droguri. Acestea pot fi realizate in confortul casei tale si pot furniza rezultate precise…

- Așa cum scriam intr-un articol recent, natalitatea in Romania a ajuns la cote negative alarmante. Motivele sunt multe, iar parlamentarii s-au gandit sa incerce printr-un nou proiect legislativ sa amelioreze aceasta stare de fapt. In esența, vorbim de bani de la stat pentru bunicii care stau cu nepotii,…

- O firma din județul Cluj a fost amendata pentru munca „la negru”, dupa ce polițiștii de imigrari au depistat straini din Camerun care lucrau acolo ilegal. Doi dintre muncitori, obligați sa paraseasca Romania.

- Anul 2023 de abia a inceput, iar piața muncii a fost luata deja cu asalt de catre candidați. Municipiul Cluj-Napoca se situeaza atat in topul salariilor din țara, cat și in topul numarului de aplicanți.