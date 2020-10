Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate (55%) dintre parinții elevilor romani doresc revenirea la cursurile fața in fața, aproape o treime (31%) dintre parinți opteaza pentru cursurile mixte, acasa și la școala, și doar 14% dintre parinți opteaza pentru cursuri exclusiv la distanța, aceasta

- Peste jumatate (55%) dintre parinții elevilor romani doresc revenirea la cursurile fața in fața, acordand cel mai crescut nivel de incredere acestui scenariu (4.6 puncte din 7), conform unui sondaj realizat de Ministerul Educației și Cercetarii, prin Unitatea de Cercetare in Educație din Cadrul Centrului…

- Angajații romani care au copii vor ca anul școlar sa se desfașoare normal, cu ore doar in salile de clasa, in ciuda COVID-19, arata un studiu al BestJobs. „Peste 45% dintre angajații care au copii iși doresc ca noul an școlar sa se desfașoare normal, in ciuda contextului epidemiologic actual, iar elevii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca este necesar un sistem mult mai riguros de contorizare a orelor suplimentare de munca, precum contorizare electronica, intrebata fiind despre rezultatele controlului efectuat de Inspectoratul Teritorial de Munca in cazul muncitorilor

- Din 5,57 milioane de angajati romani, doar 1,5 milioane ar putea, teoretic, sa lucreze de acasa. Circa 37% din forta de munca din UE poate sa isi desfasoare activitatea online, conform unui studiu VoxEU.org, potrivit Mediafax.Centrul pentru Cercetare Economica si Politici (CEPR) a realizat…

- Masca artizanala facuta acasa ajuta, spune Ion Alexie, medic infectionist la spitalul Summerlin din Las Vegas. Acesta ii da ca exemplu pe cei 139 de clienți „tratați” de doua coafeze infectate și care purtau maști artizanale, relateaza Mediafax.Citește și: Klaus Iohannis a SEMNAT mai multe…

- ​Munca de acasa reprezinta viitorul pentru companiile prezente pe piața locala, și nu numai. Cele trei luni de distanțare sociala și de work from home (WFH) au fost o lecție importanta pentru mulți manageri, care au înțeles, mai mult ca niciodata, ca adaptabilitatea și digitalizarea au fost esențiale…

- Respondentii studiului “Viitorul Muncii”, realizat de o companie IT, spun ca au întâmpinat provocari cauzate de trecerea brusca la munca de la distanta, 72% afirmând ca nu au fost complet pregatiti din perspectiva tehnologiei. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro