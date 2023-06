Stiri pe aceeasi tema

- Cristina și Vasi s-au reintors acasa, in Romania, dupa 17 ani de munca in Elvetia. Aceștia și-au construit o casa la tara: “Suntem fericiți și liberi pentru ca fericirea nu inseamna lucruri materiale și bani”, spune Cristina. “In urma cu 4 ani am spus stop, gata ajunge, ne intoarcem ACASA. Zis și facut,…

- Un barbat a murit, sambata dupa-amiaza, iar alti doi au fost raniti in timp ce incercau sa monteze o presa folosita pentru indoit si taiat tabla. Cei doi raniti au fost dusi la spital. Politistii anunta ca au deschis o ancheta, pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul. Incidentul…

- Spionii din noua generație cer sa lucreze de acasa. Serviciile de informații din Germania au dificultați tot mai mari in recrutarea de noi agenți. O problema cu care se confrunta din perioada pandemiei, deoarece candidații care aplica pentru un astfel de job vor sa lucreze „de la distanța”. Nu vor sa…

- Politistii IPJ Constanta au deschis o ancheta dupa accidentul de munca de la Rafinarie Petromidia. Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, la data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o rafinarie din orasul…

- Recent inființata Facultate de Medicina și Științe Biologice din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava va avea și propriile cladiri, unde vor fi efectuate orele de curs, laboratoarele și practica studenților, in curtea Spitalului Județean Suceava. Accesul se va putea face și de ...

- Indiferent daca lucrezi de acasa sau de la birou, este important sa fii relaxat, deoarece stresul iti poate afecta negativ starea mintala, fizica, precum si performanta la locul de munca. Atunci cand esti relaxat, vei reusi sa te concentrezi mai bine si sa fii mai productiv in ceea ce faci. De asemenea,…

- A fost inaugurata prima cladire administrativa VERDE din Bistrița! Cinci instituții din Bistrița-Nasaud vor lucra cot la cot, in același sediu, pus pe picioare cu o investiție totala de 7.551.504,41 (1.5 mil euro). Prima cladire administrativa VERDE din Bistrița-Nasaud a fost inaugurata astazi. Cinci…

- Masinile second-hand, desi aparent ar putea fi extrem de bune, nu intotdeauna este chiar asa. Nu de putine ori cei care au decis sa achizitioneze o astfel de masina au avut de suferit. Este si cazul de fata, in care un barbat a cumparat o masina second-hand de pe internet, insa ce a aflat cand […] The…