- Redam mesajul postat de primarul Mihai Chirica dupa victoria obtinuta de Klaus Iohannis: Dragi ieseni, dragi romani, dragi romani de pretutindeni, In primul rand va multumesc pentru mobilizarea extraordinara in exercitarea acestui esential drept democratic. Indiferent de cum a votat fiecare dintre noi,…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru o Romanie moderna, europeana, normala si a facut apel la alegatori sa mearga la vot, potrivit AGERPRES. "O zi foarte foarte, foarte importanta astazi. Eu, personal, am votat pentru o Romanie moderna,…

- Nemțenii și romanii, din țara și de pretutindeni, iși vor alege duminica, 24 noiembrie, președintele țarii pentru urmatorii 5 ani de zile. Este un moment important, de cotitura pentru Romania, pentru direcțiile care urmeaza sa fie trasate in plan național și internațional. Cu o mobilizare totala, putem…

- „Increderea acordata de ieseni presedintelui Iohannis, in Municipiul Iasi, ne bucura foarte mult. Timp de 90 de zile, impreuna cu o echipa fantastica de voluntari am mers printre ieseni, cu care am discutat despre proiectul prezidential al domnului Klaus Iohannis. Le multumesc tuturor celor care au…

- PNL Arad e pe cai mari. La alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie, „galbenii” au reusit sa castige nu mai putin de 73 din totalul de 78 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Arad. In afara de patru comune, in care cele mai multe voturi au fost date pentru UDMR si o comuna castigata…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis, a declarat, dupa anuntarea exit-poll-urilor, ca niciodata romanii nu au votat atat de mult si atat de clar impotriva PSD, iar acest lucru inseamna pentru Romania ”un pas enorm”, informeaza AGERPRES . “Dragi roman, victorie! Am reusit sa invingem…

