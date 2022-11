Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit si altele au fost ranite, intr-un schimb de focuri care a avut loc intr-un magazin Walmart din Virginia, transmite CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cel putin 46 de persoane au murit si 700 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,6 care s-a produs luni in provincia Java de Vest din Indonezia si a zguduit zgarie-norii din capitala Jakarta, conform autoritatilor locale, transmite AFP. ‘Conform celor mai recente date, 46 de persoane au…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite intr-un schimb de focuri in campusul Universitații din Virginia. Schimbul de focuri a avut loc duminica seara tarziu, a anunțat poliția universitara intr-un mesaj pe Twitter, adaugand la acel moment ca suspect

- Trei persoane au fost ucise și alte doua ranite intr-un incident cu focuri de arma in campusul Universitații din Virginia, SUA, potrivit directorului instituției. Poliția spune ca suspectul, „inarmat și periculos”, este inca in libertate, dupa incidentul care a avut loc duminica noaptea. Principalul…

- Doi turisti spanioli au murit, iar alti trei au fost raniti marti, in Capadocia, o regiune turistica situata in centrul Turciei, in urma caderii balonului cu aer cald la bordul caruia se aflau, cauzata de rafale violente de vant, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ”Montgolfierul (…) a efectuat…

- Cel putin 11 persoane au murit sambata si alte 15 au fost ranite intr-un schimb de focuri la un poligon militar rus din regiunea Belgorod, la granita cu Ucraina, a declarat Ministerul rus al Apararii, care a numit incidentul „atac, scrie lefigaor.fr. "La 15 octombrie, la un teren de antrenament din…

- Un accident rutier in care au fost ranite 9 persoane s-a produs miercuri, 14 septembrie, in localitatea Rodna, judetul Bistrita-Nasaud. Sapte dintre victime sunt copii cu varste cuprinse intre 11 si 13 ani, a transmis ISU.Mai multe echipaje medicale si de politie au intervenit la fața locului și au…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si 50 au fost ranite miercuri intr-un atac rus asupra unei gari din centrul Ucrainei, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in fata Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. ‘Tocmai am primit o informatie despre un atac cu racheta rusa asupra…