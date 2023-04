Stiri pe aceeasi tema

- Economia europeana s-a descurcat rezonabil de bine in ultimele saptamani, dar cresterea incetineste acum si se confrunta cu multiple riscuri și trei mari provocari: inflatia, sustinerea redresarii si protejarea stabilitatii financiare, a avertizat Fondul Monetar International, informeaza Agerpres.

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,1% cat estima in toamna pana la 2,4%, arata cel mai nou raport ”World Economic Outlook”, publicat marti, 11 aprilie, de institutia financiara internationala.Conform…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,1% cat estima in toamna pana la 2,4%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala, informeaza Agerpres. Potrivit…

- Inflația se normalizeaza, Europa are depozitele pline cu gaze, și nu sunt rusești, dar dobanzile raman ridicate, indica o analiza Goldring . Rata inflației incepe sa se normalizeze, dar inca se menține la niveluri ridicate, fapt care va genera și o menținere a dobanzilor la valori ridicate. In noiembrie…