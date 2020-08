Multiple incendii în California; mii de persoane, evacuate Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca miercuri casele din nordul Californiei, o zona devastata de multiple incendii care avanseaza rapid, informeaza AFP.



La Vacaville, un oras de aproximativ 100.000 de locuitori situat intre San Francisco si Sacramento, capitala Californiei, locuitorilor li s-a cerut sa isi paraseasca locuintele in toiul noptii, in timp ce flacarile alimentate de vanturi puternice devorau zeci de case.



Multi au fost treziti de vecinii sau de pompierii care le bateau disperati la usi si au plecat pur si simplu in pijamale. Unii au suferit arsuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

