Stiri pe aceeasi tema

- Cum a fost surprinsa Medeea Marinescu pe strazile din Bucuresti. Partenera de scena a lui Florin Piersic nu a mai fost vazuta așa niciodata. Paparazzi Playtech.ro au imortalizat ipostaze inedite cu actrița. Arata surprinzator de bine la cei 48 de ani. Medeea Marinescu, o prezența fermecatoare pe scena…

- O femeie fara pregatire profesionala, dar cu o inteligența nativa, a reușit sa inșele statul roman, cel puțin șase banci, dar și peste 70 de firme. In 2006, a fost trimisa in judecata și condamnata. Nu a stat prea mult dupa gratii, iar, dupa 16 ani, a devenit o adevarata „contabila a mafiei”. A fost…

- Scene ireale au fost filmate miercuri seara in traficul din Bucuresti. Un sofer inconstient, oprit in trafic de politisti, a reusit sa „fenteze” filtrul si a scapat in cele din urma de sub privirile agentilor. In goana lui nebuna, barbatul nu a mai tinut cont ca poate provoca o tragedie. S-a intamplat…

- Valoarea totala a achizitiei este de 110.000 de lei, iar castigatoarea licitatiei a fost desemnata societatea Vio Top SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Badea Cartan. Potrivit RECOM, consultat la data de 19 octombrie 2022, asociat unic si administrator al Vio Top SRL este Andrei…

- Cunoscutul chirurg Radu Mirica ar fi decis sa-și puna capat zilelor dupa ce ar fi avut unele probleme de natura sentimentala. Cu numai cateva secunde inainte sa se arunce in gol, acesta i-ar fi trimis soției un mesaj sfașietor, in care a incercat sa-i explice de ce considera ca sinuciderea este cea…

- Autoritațile au anunțat restricții de circulație in București. Șoferii trebuie sa știe ca o sa se circule cu greutate. Care sunt strazile și bulevardele blocate in weekend, precum și motivul pentru inchiderea acestora, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Șoferii din București vor avea batai…

- "In contextul in care Ucraina si Republica Moldova sunt profund afectate de impactul razboiului, am reiterat azi, in Odesa, disponibilitatea Romaniei de a-si sustine vecinii si de a aborda problemele care privesc domeniul energetic.